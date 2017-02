Eurico Miranda confirma Luís Fabiano em clássico contra Flamengo

Luís Fabiano desembarcou no Brasil nesta segunda-feira e já tem data e horário para estrear pelo Vasco da Gama. De acordo com Eurico Miranda, presidente do clube, o atacante estará em campo no clássico contra o Flamengo no próximo sábado, às 18h30, pela semifinal da Taça Guanabara.

O jogador, que se transferiu do Tianjin Quanjian para o Vasco na última semana, deverá chegar ao Rio de Janeiro às 9h desta terça-feira, no aeroporto Santos Dumont. Miranda confirmou o compromisso do atacante, que será apresentado oficialmente no Vasco durante a tarde, após uma reunião com dirigentes da CBF.

A partida, que deverá ter local definido ainda nesta segunda, poderá ser fora do Estado do Rio de Janeiro, pois os clubes cariocas não aceitam a medida judicial que determina a presença de torcida única em clássicos no Estado.

(Com Estadão Conteúdo)