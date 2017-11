EUA planejam torneio paralelo à Copa com presença da Itália

Os Estados Unidos não estarão na Rússia em 2018, mas isso não significa que sua seleção ficará parada. De acordo com a revista Sports Illustrated, a federação americana pretende organizar um torneio paralelo ao Mundial, incluindo países que acabaram decepcionando nas Eliminatórias. Assim, os organizadores pretendem convidar as europeias Holanda e Itália, além de Chile, Camarões e Gana.

Fora da Copa, os EUA não participarão de um Mundial pela primeira vez desde 1986, quando o torneio foi disputado no México. De 1990 para cá, participou de todas as Copas e teve seu melhor resultado na Coreia do Sul e no Japão, em 2002, quando alcançou as quartas de final.