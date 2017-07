Estátua de Luis Suárez é vandalizada no Uruguai

Uma estátua do atacante uruguaio Luis Suárez, do Barcelona, foi vandalizada em Salto, cidade natal do jogador. A réplica em tamanho real da figura de Suárez foi arrancada do chão e o rosto foi danificado. O autor do vandalismo, um homem bêbado, foi preso e liberado depois de ser interrogado.

A obra, que foi inaugurada no ano passado, foi desmontada para passar por reparos. No local, em cima da placa que homenageia o cidadão ilustre da cidade de Salto, algum anônimo bem humorado colou um aviso em papel: “Fui ao casamento do Messi. Volto logo.”

O casamento de Messi, realizado na última sexta-feira na cidade argentina de Rosário, reuniu diversas estrelas do futebol mundial, entre elas Neymar, Daniel Alves, Xavi, Piqué e, claro, o próprio Suárez,