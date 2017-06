Estádio da Juventus também se chamará Allianz

zoom_out_map 1 /4 Estádio Allianz, do Juventus (Twitter/Reprodução)

zoom_out_map 2 /4 Estádio Allianz, do Juventus (Twitter/Reprodução)

zoom_out_map 3 /4 Estádio Allianz, do Juventus (Twitter/Reprodução)

zoom_out_map 4/4 Estádio Allianz, do Juventus (Twitter/Reprodução)

O estádio da Juventus também passará a ter o nome da seguradora alemã Allianz. Em um acordo entre a filial italiana da empresa e a Lagardère Sports, o Juventus Stadium, inaugurado em 2011, vendeu seus “naming rights” e passará a se chamar Allianz Stadium a partir do dia 1º de julho.

“É um grande prazer receber a Allianz na família de nossos parceiros”, disse Giorgio Ricci, dirigente da equipe italiana. “Temos como objetivo desenvolver uma série de colaborações para o benefício do nosso público, como já aconteceu antes, ao transformar o estádio em palco de grandes shows a cada jogo, ou torná-lo mais acolhedor para as famílias”, completou.

Este será o sétimo estádio batizado com o nome da empresa de seguros. Ao redor do mundo, encontram-se a Allianz Arena, do Bayern de Munique, na Alemanha, o Allianz Stadium de Sydney, na Austrália, o Allianz Park de Londres, na Inglaterra, a Allianz Riviera, na cidade francesa de Nice, a Allianz Stadion, em Viena, na Áustria e o Allianz Parque, estádio do Palmeiras, em São Paulo.

(Com Estadão Conteúdo)