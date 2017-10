Esposa de Messi revela estar grávida do terceiro filho do casal

Lionel Messi será pai pela terceira vez. Quem fez o anúncio foi sua esposa Antonella Roccuzzo por meio das redes sociais neste domingo. Ela postou foto com o jogador do Barcelona e os dois filhos do casal e escreveu na legenda: “Família de cinco”. Junto com o texto, Antonella colocou corações e a hashtag “Blessed” (Abençoados, em inglês).

Messi e Antonella já têm dois filhos, Thiago, de quatro anos, e Mateo, de dois. O craque da seleção argentina se casou recentemente com a compatriota, apesar de eles se conhecerem desde a infância em Rosário e namorarem há mais de dez anos.