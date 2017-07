Especial 7 a 1: por onde andam os jogadores da Alemanha?

Três anos depois do massacre sobre a seleção brasileira por 7 a 1 na Copa do Mundo de 2014, muita coisa mudou na vida dos 23 jogadores alemães que estiveram em campo e que conquistariam em seguida o título mundial, ao vencer a Argentina na final. Dois pararam de jogar futebol profissionalmente. Outros três continuam atuando por clubes, mas se aposentaram da seleção nacional. Draxler, Ginter e Mustafi, por sua vez, levantaram a taça de campeão da Copa das Confederações no início deste mês, na Rússia.

Se o rumo de cada um dos atletas foi diferente, o que permanece igual é a força do futebol germânico no cenário internacional. A equipe ainda não está classificada para a Copa do Mundo de 2018, mas não deverá ter dificuldades para confirmar a vaga, já que venceu todos os seis jogos que disputou pelas Eliminatórias da Europa até aqui. Caso isto se confirme, a Alemanha chegará como uma das favoritas para o título.

Confira abaixo como estão os 23 jogadores alemães que participaram do 7 a 1 sobre o Brasil em 2014.

Titulares

Manuel Neuer

Aos 31 anos, o goleiro do Bayern de Munique segue em alta no futebol alemão e ainda é o titular da seleção de seu país.

Philipp Lahm

O lateral-direito de 33 anos aposentou-se do futebol em maio deste ano, após jogar pelo Bayern de Munique desde 2005.

Jérôme Boateng

Também do Bayern de Munique, o zagueiro de 28 anos segue sendo chamado pelo treinador Joachim Löw para jogar pela seleção alemã.

Mats Hummels

O jogador de 28 anos é o principal nome da defesa alemã atualmente. Seu clube atual? Bayern de Munique.

Benedikt Höwedes

O atleta de 29 anos do Schalke 04 atuou como lateral-esquerdo na Copa do Mundo de 2014. Continua sendo convocado para a seleção.

Bastian Schweinsteiger

O volante de 32 anos se aposentou da seleção da Alemanha em 2016, mas não do futebol profissional. Ele joga atualmente no Chicago Fire, dos Estados Unidos.

Toni Kroos

O volante de 27 anos vive o auge de sua carreira no Real Madrid. Deverá estar na Copa do Mundo de 2018, se a Alemanha se classificar.

Sami Khedira

O meia de 30 anos atua na Juventus, e também segue em alta no futebol alemão.

Mesut Özil

Outro jogador que deverá atuar na Copa do Mundo da Rússia. Está no Arsenal, e tem 28 anos.

Thomas Müller

O atacante de 27 anos do Bayern de Munique continua sendo uma peça importante na equipe alemã.

Miroslav Klose

O maior artilheiro da história da Copa do Mundo, com 16 gols, aposentou-se do futebol em novembro do ano passado. Aos 39 anos, passou a integrar a comissão técnica de Joachim Löw.

Reservas que entraram na partida

André Schürrle

O atacante de 26 anos, que marcou dois gols no Brasil no 7 a 1, está no Borussia Dortmund.

Julian Draxler

O meia de 23 anos foi um dos três campeões mundiais que fizeram parte do time que venceu a Copa das Confederações no começo deste mês. Está no Paris Saint-Germain, da França.

Per Mertesacker

Aposentou-se da seleção da Alemanha em agosto de 2014. Aos 32 anos, defende o Arsenal, da Inglaterra.

Quem não atuou

Roman Weidenfeller

Aos 36 anos, o goleiro do Borussia Dortmund vive fase de declínio no futebol. Não é convocado para a seleção da Alemanha desde 2015.

Ron-Robert Zieler

Foi reserva do goleiro Kasper Schmeichel no Leicester City na última temporada do futebol inglês. Tem 28 anos.

Lukas Podolski

O atacante de 32 anos aposentou-se da seleção da Alemanha em março deste ano. Ele joga atualmente no Vissel Kobe, do Japão.

Mario Götze

O autor do gol que deu o título mundial para a Alemanha em 2014 está no Borussia Dortmund, mas não atua desde fevereiro deste ano devido a um problema de metabolismo.

Matthias Ginter

O zagueiro de 23 anos também foi campeão da Copa das Confederações na Rússia neste mês. Defende o Borussia Monchengladbach, da Alemanha.

Shkodran Mustafi

Outro que levantou o título da Copa das Confederações pela seleção alemã após a vitória de 1 a 0 sobre o Chile. O zagueiro de 25 anos está no Arsenal.

Kevin Groskreutz

O lateral-direito de 28 anos joga pelo Darmstadt, da Alemanha. Não vem sendo convocado por Joachim Löw recentemente.

Erik Durm

Outro que passou a ser esquecido para as convocações da seleção de seu país. O lateral-esquerdo tem 25 anos e defende o Borussia Dortmund.

Christoph Kramer

O volante de 26 anos do Borussia Monchengladbach também perdeu espaço na equipe nacional nos últimos anos.

Treinador – Joachim Löw

Aos 57 anos, segue à frente do comando da seleção alemã. Ele ocupa o cargo desde 2006.