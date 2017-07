Espanha emite ordem de prisão contra Ricardo Teixeira, diz site

A Justiça da Espanha teria emitido uma ordem internacional de busca e captura contra o ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira. A informação foi publicada pelo site espanhol Cronica Global.

O motivo seria a participação do cartola brasileiro no esquema montado por Sandro Rosell, ex-presidente do Barcelona, para desviar milhões de dólares em jogos amistosos da seleção. A ordem teria partido da juíza Carmen Lamela, da Audiência Nacional.

“(Ricardo) Teixeira obteve, de forma indireta, mediante a um emaranhado societário que se nutria da renda do acordo da ISE para a Uptrend, grande parte dos 8,3 milhões de euros que a ISE transferiu para a Uptrend pela suposta intermediação desta última”, afirmou Lamela.

Como consequência das investigações, Sandro Rosell já se encontra preso. Se fosse, de fato, detido, Ricardo Teixeira não seria extraditado para a Espanha, como determina a lei brasileira.

Os investigadores concluíram que “parte dos fundos não foi para a CBF, senão que, de uma forma fraudulenta, foi ao próprio Teixeira”. As autoridades espanholas ainda chegam à constatação de que o delito de Ricardo Teixeira foi “a apropriação por parte do presidente da CBF dos fundos pagos para obter os direitos das partidas jogadas pela seleção brasileira”.

Desde a prisão de Sandro Rosell, a defesa de Teixeira tem negado qualquer tipo de irregularidade.

(Com Estadão Conteúdo)