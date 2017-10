Equipe brasileira estreia árbitro de vídeo na Libertadores

A Conmebol definiu nesta quarta-feira a arbitragem dos jogos de ida das semifinais da Copa Libertadores da América e uma delegação brasileira será a responsável por estrear o sistema de árbitro de vídeo. Sandro Meira Ricci será o árbitro de vídeo no confronto entre River Plate e Lanús, na próxima terça-feira, dia 24. Wilson Pereira Sampaio será o árbitro principal, auxiliado por Bruno Boschilia e Kleber Lucio Gil.

No dia seguinte, Barcelona e Grêmio fazem o primeiro duelo da outra semifinal, no Equador, com uma equipe de arbitragem argentina no comando da partida.

A tecnologia passa a ser utilizada nesta fase da competição e é uma iniciativa inédita em uma competição continental de clubes. O sistema do árbitro de vídeo escolhido pela Conmebol é conduzido pela empresa Prom TV, de propriedade do grupo Mediapro, vencedora de licitação da confederação sul-americana. É o mesmo grupo responsável por implementar o projeto no Campeonato Português.