Equador pune Arboleda e mais quatro por ato de indisciplina

A Federação Equatoriana de Futebol divulgou um comunicado em seu site nesta sexta-feira dando detalhes sobre os atos de indisciplina de cinco atletas do elenco da seleção, durante as partidas em que o time foi derrotado por Chile e Argentina, perdendo vaga na Copa do Mundo. Cinco jogadores foram citados e receberão uma punição não revelada.

O zagueiro são-paulino Robert Arboleda, além de Enner Valencia, Joao Plata, Gabriel Cortez e John Cifuente abandonaram a concentração à meia-noite na última sexta, retornando apenas às 2h43, sem permissão. Os jogadores haviam sido liberados para pequena folga às 16 horas de sexta, um dia após o jogo contra o Chile, tendo horário de retorno marcado para 22 horas. Os cinco cumpriram esta determinação, voltando à concentração, mas acabaram deixando o local posteriormente sem a autorização.

O volante Jefferson Orejuela, do Fluminense, também não voltou a tempo, mas teve sua situação explicada. Ele não retornou às 22 horas, como previsto, e disse que ficou preso no trânsito após visitar a cidade de Ibarra. Como o problema foi reportado para os dirigentes, ele não se encaixou em caso de indisciplina.

(com Gazeta Press)