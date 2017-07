Enquete: trocar Barça por PSG seria uma boa para Neymar?

Há vários anos, o Paris Saint Germain investe pesado na contratação de Neymar e, segundo informações do canal Esporte Interativo nesta terça-feira, o atacante brasileiro já teria aceitado trocar o Barcelona pelo clube francês ainda nesta temporada. Trocar um dos clubes mais poderosos do planeta por uma milionária equipe emergente, ainda em busca do primeiro título na Liga dos Campeões, seria uma decisão arriscada, mas não surpreendente.

Além dos altíssimos salários, o PSG seduz Neymar com a possibilidade de fazer dele a principal estrela de um projeto ambicioso, o que aumentaria suas chances de ganhar uma Bola de Ouro. No Barcelona, ele segue como coadjuvante do amigo Lionel Messi. Além disso, Neymar reencontraria amigos de seleção brasileira, como Daniel Alves, Marquinhos e Thiago Silva, entre outros.

Por outro lado, na França Neymar atuaria em uma liga menos badalada e de nível inferior à espanhola. Seus únicos desafios de altíssimo nível seriam justamente na Liga dos Campeões, grande obsessão do clube francês – que em 2017 foi eliminado pelo próprio Barcelona, após goleada histórica por 6 a 1, com show de Neymar.

A possibilidade de Neymar deixar o clube catalão divide opiniões. Para você, o que o maior craque brasileiro da atualidade deveria escolher? Vote na enquete: