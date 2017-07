Enquete: Prass é alvo de críticas; ídolo merece ir para o banco?

O goleiro Fernando Prass não vive sua melhor fase com a camisa do Palmeiras. Um dos grandes heróis do time em conquistas recentes, sobretudo a Copa do Brasil de 2015, vem sendo contestado por parte da torcida palmeirense que já cobra uma nova chance ao goleiro reserva Jaílson. As críticas a Prass cresceram neste domingo, justo no dia de seu 39º aniversário, na derrota por 3 a 1 para o Cruzeiro, pelo Brasileirão.

No primeiro gol cruzeirense, marcado por Thiago Neves, muitos torcedores reclamaram nas redes sociais que o goleiro saiu mal do gol e não fechou o ângulo. Lance semelhante aconteceu na derrota para o Curitiba, no início de junho. Outras falhas de Prass, especialmente na derrota para o rival São Paulo no Morumbi, e o fato de Jaílson ter sido um dos destaques do título brasileiro do ano passado (o reserva assumiu o posto após grave lesão de Prass) também foram lembradas por torcedores insatisfeitos.

Outros fãs, porém, recordaram não só as grandes atuações no passado, mas a postura do ídolo Prass, que chegou ao clube para a disputa da Série B de 2013 e participou de todo o ressurgimento da equipe, sempre demonstrando liderança e comprometimento. Antes de o técnico Cuca decidir quem será seu camisa 1, vote na enquete: