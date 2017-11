Em pôsteres de PLACAR, relembre os heróis do hepta corintiano

1. Brasileirão 2017 - Corinthians x Fluminense zoom_out_map 1/40 Jô, do Corinthians, comemora título do Campeonato Brasileiro, após vencer o Fluminense, no Itaquerão - 15/11/2017 (Heitor Feitosa/)

2. Brasileirão 2017 - Corinthians x Fluminense zoom_out_map 2/40 Jogadores do Corinthians comemoram a conquista do Campeonato Brasileiro 2017 após vitória sobre o Fluminense (Heitor Feitosa/) Jogadores do Corinthians comemoram a conquista do Campeonato Brasileiro 2017 após vitória sobre o Fluminense

3. Brasileirão 2017 - Corinthians x Fluminense zoom_out_map 3/40 O técnico Carille, do Corinthians, comemora título do Campeonato Brasileiro, após vencer o Fluminense, no Itaquerão - 15/11/2017 (Heitor Feitosa/)

4. Brasileirão 2017 - Corinthians x Fluminense zoom_out_map 4/40 Jogadores do Corinthians comemoram título do Campeonato Brasileiro, após vencer o Fluminense, no Itaquerão - 15/11/2017 (Heitor Feitosa/)

5. Brasileirão 2017 - Corinthians x Fluminense zoom_out_map 5/40 Jogadores do Corinthians comemoram a conquista do Campeonato Brasileiro 2017 após vitória sobre o Fluminense (Heitor Feitosa/) Jogadores do Corinthians comemoram a conquista do Campeonato Brasileiro 2017 após vitória sobre o Fluminense

6. Brasileirão 2017 - Corinthians x Fluminense zoom_out_map 6/40 Torcedores do Corinthians comemoram o título do Campeonato Brasileiro, no Itaquerão - 15/11/2017 (Heitor Feitosa/)

7. Brasileirão 2017 - Corinthians x Fluminense zoom_out_map 7/40 Jogadores do Corinthians comemoram gol de Jadson na vitória sobre o Fluminense em partida válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro no Itaquerão (Heitor Feitosa/) Jogadores do Corinthians comemoram gol de Jadson na vitória sobre o Fluminense em partida válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro no Itaquerão

8. Brasileirão 2017 - Corinthians x Fluminense zoom_out_map 8/40 Jogadores do Corinthians comemoram gol de Jadson na vitória sobre o Fluminense em partida válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro no Itaquerão (Heitor Feitosa/) Jogadores do Corinthians comemoram gol de Jadson na vitória sobre o Fluminense em partida válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro no Itaquerão

9. Brasileirão 2017 - Corinthians x Fluminense zoom_out_map 9/40 Partida interrompida após a fumaça formada por sinalizadores impedir a visualização dos jogadores (Heitor Feitosa/) Partida interrompida após a fumaça formada por sinalizadores impedir a visualização dos jogadores

10. Brasileirão 2017 - Corinthians x Fluminense zoom_out_map 10/40 Torcedores do Corinthians comemoram o título do Campeonato Brasileiro, no Itaquerão - 15/11/2017 (Heitor Feitosa/)

11. Brasileirão 2017 - Corinthians x Fluminense zoom_out_map 11/40 Torcedores do Corinthians comemoram o título do Campeonato Brasileiro, no Itaquerão - 15/11/2017 (Heitor Feitosa/)

12. Brasileirão 2017 - Corinthians x Fluminense zoom_out_map 12/40 Torcedores do Corinthians comemoram o título do Campeonato Brasileiro, no Itaquerão - 15/11/2017 (Heitor Feitosa/)

13. Brasileirão 2017 - Corinthians x Fluminense zoom_out_map 13/40 Corinthians e Fluminense se enfrentam pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro no Itaquerão (Heitor Feitosa/)

14. Brasileirão 2017 - Corinthians x Fluminense zoom_out_map 14/40 Jogadores do Corinthians, comemoram gol contra o Fluminense, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Itaquerão (Heitor Feitosa/)

15. Brasileirão 2017 - Corinthians x Fluminense zoom_out_map 15/40 Corinthians e Fluminense se enfrentam pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro no Itaquerão (Heitor Feitosa/) Corinthians e Fluminense se enfrentam pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro no Itaquerão

16. Brasileirão 2017 - Corinthians x Fluminense zoom_out_map 16/40 Corinthians e Fluminense se enfrentam pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro no Itaquerão (Heitor Feitosa/) Corinthians e Fluminense se enfrentam pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro no Itaquerão

17. Brasileirão 2017 - Corinthians x Fluminense zoom_out_map 17/40 Corinthians e Fluminense se enfrentam pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro no Itaquerão (Heitor Feitosa/) Corinthians e Fluminense se enfrentam pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro no Itaquerão

18. Brasileirão 2017 - Corinthians x Fluminense zoom_out_map 18/40 Jô, do Corinthians, comemora seu gol contra o Fluminense, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Itaquerão (Heitor Feitosa/)

19. Brasileirão 2017 - Corinthians x Fluminense zoom_out_map 19/40 Jô, do Corinthians, comemora seu gol contra o Fluminense, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Itaquerão (Heitor Feitosa/)

20. Brasileirão 2017 - Corinthians x Fluminense zoom_out_map 20/40 Lance na partida entre Corinthians e Fluminense, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Itaquerão (Heitor Feitosa/)

21. Brasileirão 2017 - Corinthians x Fluminense zoom_out_map 21/40 Rodriguinho, do Corinthians, durante partida contra o Fluminense, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Itaquerão (Heitor Feitosa/)

22. Brasileirão 2017 - Corinthians x Fluminense zoom_out_map 22/40 Lance na partida entre Corinthians e Fluminense, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Itaquerão (Heitor Feitosa/)

23. Brasileirão 2017 - Corinthians x Fluminense zoom_out_map 23/40 Lance na partida entre Corinthians e Fluminense, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Itaquerão (Heitor Feitosa/)

24. Brasileirão 2017 - Corinthians x Fluminense zoom_out_map 24/40 Lance na partida entre Corinthians e Fluminense, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Itaquerão (Heitor Feitosa/)

25. Brasileirão 2017 - Corinthians x Fluminense zoom_out_map 25/40 Torcida do Corinthians durante partida contra o Fluminense, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Itaquerão (Heitor Feitosa/)

26. Brasileirão 2017 - Corinthians x Fluminense zoom_out_map 26/40 Fagner, do Corinthians, durante partida contra o Fluminense, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Itaquerão (Heitor Feitosa/)

27. Brasileirão 2017 - Corinthians x Fluminense zoom_out_map 27/40 Jogadores do Fluminense comemoram gol contra o Corinthians, no Itaquerão (Heitor Feitosa/)

28. Jogadores do Corinthians posam para foto antes da partida contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro, no Itaquerão zoom_out_map 28/40 Jogadores do Corinthians posam para foto antes da partida contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro, no Itaquerão - 15/11/2017 (Heitor Feitosa/)

29. Torcida do Corinthians comparece no Itaquerão para a partida contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro - 15/11/2017 zoom_out_map 29/40 Torcida do Corinthians comparece no Itaquerão para a partida contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro - 15/11/2017 (Heitor Feitosa/)

30. Torcida do Corinthians comparece no Itaquerão para a partida contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro - 15/11/2017 zoom_out_map 30/40 Torcida do Corinthians comparece no Itaquerão para a partida contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro - 15/11/2017 (Heitor Feitosa/)

31. Torcida do Corinthians comparece no Itaquerão para a partida contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro - 15/11/2017 zoom_out_map 31/40 Torcida do Corinthians comparece no Itaquerão para a partida contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro - 15/11/2017 (Heitor Feitosa/)

32. Torcida do Corinthians comparece no Itaquerão para a partida contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro - 15/11/2017 zoom_out_map 32/40 Torcida do Corinthians comparece no Itaquerão para a partida contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro - 15/11/2017 (Heitor Feitosa/)

33. Brasileirão 2017 - Corinthians x Fluminense zoom_out_map 33/40 Torcida recepciona o ônibus do Corinthians antes da partida contra o Fluminense válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro no Itaquerão - 15/11/2017 (Heitor Feitosa/) Torcida recepciona o ônibus do Corinthians antes da partida contra o Fluminense válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro no Itaquerão - 15/11/2017

34. Brasileirão 2017 - Corinthians x Fluminense zoom_out_map 34/40 Torcida recepciona o ônibus do Corinthians antes da partida contra o Fluminense válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro no Itaquerão - 15/11/2017 (Heitor Feitosa/) Torcida recepciona o ônibus do Corinthians antes da partida contra o Fluminense válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro no Itaquerão - 15/11/2017

35. Brasileirão 2017 - Corinthians x Fluminense zoom_out_map 35/40 Corinthians e Fluminense se enfrentam pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro no Itaquerão (Heitor Feitosa/) Torcida recepciona o ônibus do Corinthians antes da partida contra o Fluminense válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro no Itaquerão - 15/11/2017

36. Brasileirão 2017 - Corinthians x Fluminense zoom_out_map 36/40 Torcida recepciona o ônibus do Corinthians antes da partida contra o Fluminense válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro no Itaquerão - 15/11/2017 (Heitor Feitosa/) Torcida recepciona o ônibus do Corinthians antes da partida contra o Fluminense válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro no Itaquerão - 15/11/2017

37. Brasileirão 2017 - Corinthians x Fluminense zoom_out_map 37/40 Corinthians e Fluminense se enfrentam pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro no Itaquerão (Heitor Feitosa/) Torcida recepciona o ônibus do Corinthians antes da partida contra o Fluminense válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro no Itaquerão - 15/11/2017

38. Brasileirão 2017 - Corinthians x Fluminense zoom_out_map 38/40 Corinthians e Fluminense se enfrentam pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro no Itaquerão - 15/11/2017 (Heitor Feitosa/) Corinthians e Fluminense se enfrentam pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro no Itaquerão - 15/11/2017

39. Brasileirão 2017 - Corinthians x Fluminense zoom_out_map 39/40 Corinthians e Fluminense se enfrentam pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro no Itaquerão - 15/11/2017 (Heitor Feitosa/) Corinthians e Fluminense se enfrentam pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro no Itaquerão - 15/11/2017