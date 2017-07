Em números, a incrível campanha do líder Corinthians

A vitória do Corinthians no clássico desta quarta-feira encerrou uma invencibilidade de 28 jogos oficiais do rival Palmeiras no Allianz Parque e melhorou ainda mais a excepcional campanha do time alvinegro no Campeonato Brasileiro. Os números do time dirigido pelo técnico Fábio Carille são impressionantes e provam que a liderança absoluta do torneio não é por acaso. O time que iniciou o ano contestado, em grave crise financeira, é hoje a grande sensação do futebol nacional. Confira as estatísticas da campanha:

Sempre à frente

Até o momento, o Corinthians não esteve atrás no placar em nenhum momento durante o Brasileirão. São mais de 1.100 minutos sem nunca estar perdendo.

Recorde de pontos

O Corinthians tem a melhor campanha da história dos pontos corridos após as 13 primeiras rodadas. São onze vitórias e dois empates. É superior a do Atlético-MG de 2012, que nesta rodada tinha 32 pontos, com 10 vitórias, dois empates e uma derrota (e terminou sem o título).

Invencibilidade

A equipe é a apenas a segunda terminar invicta na 13ª rodada dos pontos corridos. Antes, apenas o Flamengo de 2011, com sete vitórias e seis empates havia conseguido isso. Naquele ano, o clube carioca chegou até a 16ª rodada sem derrotas. Para igualar a marca, os paulistas terão que segurar Atlético-PR, em casa, e Avaí e Fluminense, fora.

Defesa intransponível

Em termos defensivos, o clube também igualou um recorde, que pertencia ao São Paulo em 2007. Naquele ano, após os 13 primeiros jogos, o rival havia sofrido apenas cinco gols, marca alcançada pelo Corinthians neste ano. Já são sete jogos seguidos sem sofrer gol.

Quase 90% de aproveitamento

O aproveitamento do clube é de incríveis 89,7% dos pontos conquistados. A melhor marca da história pertence ao Atlético-MG, que em 1977 teve 87,3% de aproveitamento ao longo de todo o campeonato – mas perdeu a final, nos pênaltis, para o São Paulo e foi vice-campeão invicto.

Rei dos clássicos

Para a alegria do torcedor, o Corinthians está imbatível diante dos rivais em 2017. No Campeonato Brasileiro, venceu Santos, São Paulo e Palmeiras. No Campeonato Paulista, foram dois empates e uma vitórias contra o São Paulo, uma vitória contra o Santos e uma contra o Palmeiras. Na Flórida Cup, torneio amistoso do começo do ano, o clube também empatou com o São Paulo, mas perdeu a decisão para os pênaltis.