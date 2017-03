Em duelo entre Pato e Tevez, brasileiro desperdiça pênalti

O belga Witsel foi o grande nome deste sábado no Campeonato Chinês. O jogador, contratado junto ao Zenit, da Rússia, fez o gol que definiu o empate em 1 a 1 entre o Tianjin Quanjian, seu time, e o Shanghai Shenhua, em Xangai. Carlito Tevez, pelo Shenhua, e os brasileiros Alexandre Pato e Geuvânio, pelo Quanjian, passaram em branco. Pato teve a chance de garantir a vitória ao Quanjian, mas mandou por cima a cobrança de pênalti nos minutos finais do jogo.

Os visitantes jogaram com um a mais durante a maior parte da partida, depois que o chinês Qin Sheng deu um pisão em Witsel sem bola.

Os três jogos do dia no Campeonato Chinês terminaram empatados por 1 a 1. Em Chongqing, o Chongqing Dangdai saiu atrás do placar, mas foi buscar o empate com o Hebei Fortune em jogada brasileira. Fernandinho, ex-Flamengo, ajeitou de cabeça e Alan Kardec bateu de primeira para marcar. Pelo Fortune, entraram em campo outros dois ex-são-paulinos: Aloísio e Hernanes.

Já o Beijing Guoan, de Renato Augusto e Ralf, contou com gol do turco Yilmaz para empatar em 1 a 1 com o Guizhou Zhicheng, um dos poucos times que não têm brasileiro no elenco.

Na sexta-feira, a rodada já havia começado com três jogos. Sem jogar desde julho, Diego Tardelli foi escalado como titular doShandong Luneng e marcou um dos gols da vitória por 2 a 1, de virada, sobre o Guangzhou Evergrande, time de Felipão. Gil, da seleção brasileira, havia feito o gol de empate. Paulinho, Alan e Ricardo Goulart foram titulares no Evergrande.

Com Oscar e Hulk, mas sem Elkeson, o Shanghai SIPG fez 2 a 0 no Yanbian Funde e assumiu a liderança, com seis pontos. Os brasileiros não marcaram. Ramires também passou em branco no 0 a 0 entre o time dele, o Jiangsu Suning, e o Tianjin Teda de seu ex-companheiro Obi Mikel.

(Com Agência Estado)