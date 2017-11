Em dia de Enem, Palmeiras faz propaganda até na escalação

O Palmeiras aproveitou o domingo de Enem e de clássico decisivo no Brasileirão para faturar. O time “inverteu” a ordem de seus patrocinadores para o jogo deste domingo contra o Corinthians, em Itaquera: a Crefisa foi para as mangas e a Faculdade das Américas foi para o espaço principal, destacando o vestibular 2018. Até na escalação do time haverá espaço para publicidade. Na lista entregue pela assessoria aos jornalistas, embaixo do nome de cada atleta, aparece um curso da FAM.

Os jogadores entrarão com os nomes de cursos oferecidos pela faculdade na camisa. Borja, por exemplo, será medicina e Dudu, jornalismo. Leila Pereira, conselheira do Palmeiras, é presidente da Crefisa e diretora-geral da FAM.

O Palmeiras está escalado para o derby com Fernando Prass; Mayke, Dracena, Mina e Egídio; Bruno Henrique, Tchê Tchê, Moisés; Keno, Dudu e Borja. O Corinthians entrará com Cássio, Fagner, Balbuena, Pablo e Arana; Gabriel, Camacho, Rodriguinho, Clayson, Romero e Jô. O Corinthians lidera o campeonato com 59 pontos, cinco a mais que o rival, terceiro colocado e três a mais que vice-líder Santos.