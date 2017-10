Em dia de conflitos na Catalunha, Barcelona vence ‘em silêncio’

O Barcelona venceu o Las Palmas por 3 a 0 na tarde deste domingo e manteve os 100% de aproveitamento no Campeonato Espanhol em um jogo em que a política entrou em campo e o esporte ficou em segundo plano. O jogo foi disputado com portões fechados no Camp Nou por causa dos conflitos durante a votação pelo plebiscito de separação da Catalunha. Com torcedores protestando do lado de fora do estádio, o Barcelona prestou seu apoio à região e não celebrou com entusiasmo os gols da partida.

A decisão de jogar sem torcida foi tomada pelo time da casa após a liga espanhola recusar o pedido do Barcelona de cancelar a partida. Segundo a rádio Rac1, alguns dos atletas não queriam jogar, entre eles o zagueiro Gerard Piqué, que é catalão e mais cedo votou. “Votei. Juntos somos imparáveis em defesa da democracia.” O polêmico jogador, um dos líderes da seleção espanhola, não revela se é a favor ou contra a independência, mas sempre demonstrou seu apoio ao direito de voto dos catalães – mesma posição adotada pelo clube.

Após a partida, dois importantes dirigentes do Barcelona, o vice-presidente Carles Villarrubi e o diretor Jordi Monés, pediram demissão, insatisfeitos com a posição do time de entrar em campo. O presidente Josep Maria Bartomeu revelou que a liga ameaçou o time de perder seis pontos em caso de anulação da partida. Ele disse ainda que a decisão de jogar sem torcida não se deu por questões de segurança, mas por uma opção do clube de mostrar que o jogo desta tarde não se tratava de uma “partida normal.”

Ja he votat. Junts som imparables defensant la democràcia. pic.twitter.com/mGXf7Qj1TM — Gerard Piqué (@3gerardpique) October 1, 2017

Gols no segundo tempo

Nitidamente abalados com as notícias nos arredores do estádio, o Barcelona não conseguiu impor seu ritmo agressivo no primeiro tempo. No complemento, o técnico Ernesto Valverde fez duas substituições. Saíram Aleix Vidal e o brasileiro Paulinho para a entrada dos titulares Andrés Iniesta e Iván Rakitic, que logo fizeram a diferença. Aos três minutos, o volante Sergio Busquets aproveitou cruzamento no escanteio e marcou o primeiro.

Apagado no primeiro tempo, Lionel Messi fez o segundo gol aos 25 minutos após lindo drible no goleiro adversário. Pouco depois, recebeu de Rakitic e definiu a vitória catalã. O jogador argentino, que vive na Catalunha desde os 13 anos de idade, celebrou seus gols de forma muito contida, apenas cumprimentando os companheiros. O Barcelona lidera o Campeonato Espanhol com 21 pontos em sete partidas.

Política no uniforme

As duas equipes usaram suas camisas para demonstrar suas posições políticas conflitantes. O Barcelona atuou com seu uniforme tradicional, mas posou para fotos com uma camisa de treino nas cores da bandeira da Catalunha, em vermelho e amarelo.

O Las Palmas, por sua vez, se mostrou contra a realização do referendo e entrou em campo com a bandeira da Espanha bordada na camiseta.

(Com Gazeta Press)