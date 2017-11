Em clima de Copa, Marcelo comemora testes na seleção

Marcelo foi um dos destaques da seleção brasileira na vitória por 3 a 1 sobre o Japão, ao marcar um golaço. O lateral comemorou a possibilidade de se entrosar com o restante do elenco para a Copa do Mundo de 2018. “Sabemos que já estamos praticamente no Mundial. Como o Tite falou, a gente tem que fazer bons jogos e sempre tentar melhorar quando vem para a seleção. É pouco tempo (de treino), mas a gente tentou fazer o pedido”, afirmou o jogador do Real Madrid.

Outro que comemorou a possibilidade de entrosamento foi o volante Fernandinho, que esteve entre os titulares na partida contra os japoneses. “Para nós, a Copa do Mundo já começou. Esses amistosos servem de preparação, caso o Tite queira fazer uma opção tática diferente ou colocar jogadores diferentes. Mas acho que o importante é que mantivemos o padrão de jogo. Conseguimos começar muito bem e fizemos por merecer a vitória”, declarou o atleta à TV Globo.

Cássio, Danilo, Diego Souza, Giuliano, Jemerson, Alex Sandro, Douglas Costa, Thiago Silva, Taison e Willian, além do próprio Fernandinho ganharam chance na partida contra os japoneses. “Alguns jogadores fizeram sua primeira partida com a seleção, não vinham atuando regularmente. É normal”, disse Fernandinho, sobre a queda de ritmo que a equipe teve na segunda etapa, quando seis substituições foram realizadas. “O importante é que vamos progredindo e crescendo. Em uma preparação para o Mundial, estamos no caminho certo”, declarou.

O Brasil tem mais três amistosos agendados antes do Mundial. Primeiro encara a Inglaterra, na próxima terça-feira, e depois pega Rússia e Alemanha, em março de 2018.