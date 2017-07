Em clássico, Botafogo volta a vencer no Campeonato Brasileiro

Botafogo e Fluminense chegaram ao clássico disputado na noite desta quarta-feira pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro sem vencer nas últimas três partidas. E foi o time de General Severiano que terminou com a sequência ruim. No Estádio do Maracanã, a equipe comandada pelo treinador Jair Ventura ganhou por 1 a 0.

O atacante Roger marcou de cabeça o único gol do jogo aos 39 minutos do primeiro tempo, ao concluir cobrança de escanteio.

Com o resultado, o Botafogo ultrapassou o adversário na classificação, ao chegar aos 19 pontos. O time subiu para a sexta posição, mas pode cair ao longo da 13ª rodada. O Fluminense soma 17, ocupa temporariamente a nona colocação, e completou quatro partidas sem vencer.