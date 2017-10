Eliminatórias: Portugal e França classificam-se para a Copa

Atuais campeão e vice da Eurocopa, Portugal e França, garantiram vaga na Copa do Mundo de 2018 nesta terça-feira, ao vencerem Suíça e Bielorrússia na rodada final das Eliminatórias europeias. Suíça, Suécia e Grécia se garantiram na repescagem, enquanto a terceira colocada no último Mundial, Holanda, está fora.

Portugal se garantiu no Mundial ao vencer a Suíça por 2 a 0 em Lisboa, com gol contra de Djourou e outro de André Silva. Com o triunfo, ambos chegaram aos 27 pontos, com nove vitórias e apenas uma derrota, mas os portugueses ficaram em primeiro pelo saldo de gols.

A França, em Saint-Denis, venceu a Bielorrússia por 2 a 1, com gols de Griezmann e Giroud e chegou aos 23 pontos, garantindo no primeiro lugar no grupo A. A segunda colocada, classificada para a repescagem, foi a Suécia, mesmo após derrota de 2 a 0 para a Holanda. Ambos terminaram com 19 pontos, mas os suecos tiveram um saldo melhor. Para ficarem com a vaga, os holandeses precisavam vencer por sete gols de diferença.

No grupo H, no qual a Bélgica já estava classificada, a Grécia ficou com a vaga na repescagem ao vencer Gibraltar por 4 a 0 em Piraeus, com gols de Torosidi, Mitroglou (2) e Gianniotas.

GRUPO A

Pos. Seleção Pontos Saldo de gols Gols pró 1° França 23 12+ 18 2° Suécia 19 17+ 19 3° Holanda 19 9+ 19

França 2 x 1 Bielorrússia

Holanda 2 x 0 Suécia

Luxemburgo 1 x 1 Bulgária

GRUPO B

Pos. Seleção Pontos Saldo de gols Gols pró 1° Portugal 27 28+ 32 2° Suíça 27 16+ 23 3° Hungria 13 0 14

Portugal 2 x 0 Suíça

Hungria 1 x 0 Ilhas Faroe

Letônia 4 x 0 Andorra

GRUPO H

Pos. Seleção Pontos Saldo de gols Gols pró 1° Bélgica 28 37+ 43 2° Grécia 19 11+ 17 3° Bósnia e Herzegovina 17 11+ 24

Bélgica 4 x 0 Chipre

Grécia 4 x 0 Gibraltar

Estônia 1 x 2 Bósnia e Herzegovina