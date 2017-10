Eliminatórias: Panamá classificado e EUA fora da Copa

A última rodada das Eliminatórias da Concacaf teve emoção até os minutos finais. Pela primeira vez desde 1986, a seleção dos EUA foi eliminada e não vai ao Mundial da Rússia em 2018, após derrota por 2 a 1 para Trinidad e Tobago. O Panamá, com uma vitória de 2 a 1 – no fim do segundo tempo – sobre a Costa Rica, classificou-se para a Copa do Mundo pela primeira vez. Já Honduras, que venceu o México por 3 a 2, vai disputar a repescagem mundial contra a Austrália.

Um empate dava vaga direta aos EUA, pelo ótimo saldo de gols. Mas, jogando como visitante, o time saiu atrás de Trinidad e Tobago com gols de Winchester e Jones ainda no primeiro tempo. Pulisic descontou para os americanos na segunda etapa, mas não foi o suficiente. Com 12 pontos, o time ficou na quinta colocação, fora da Copa do Mundo.

A vaga direta foi para o Panamá, que venceu a já classificada Costa Rica por 2 a 1, de virada na Cidade do Panamá. O herói foi Torres, que marcou duas vezes na segunda etapa, aos oito e 43 minutos. Com o triunfo, os panamenhos garantiram vaga na Copa pelo melhor saldo de gols (-1 a -6), após empatarem em pontos com Honduras (13 a 13).

Honduras jogará a repescagem após vencer um jogo muito movimentado, em casa, contra o também já classificado México. Peralta fez 1 a 0 para o time visitante, Elis empatoue Vela fez 2 a 1 para os mexicanos ainda no primeiro tempo. Em 15 minutos da segunda etapa, Honduras marcou dois gols, um contra do goleiro Ochoa e outro com Quioto, dando a vitória ao time da América Central.

Pos. Seleção Pontos Saldo de gols Gols pró 1° México 21 9+ 16 2° Costa Rica 16 6+ 14 3° Panamá 13 -1 9 4° Honduras 13 -6 13 5° EUA 12 4+ 17 6° Trinidad e Tobago 6 -12 7

Trinidad e Tobago 2 x 1 EUA

Panamá 2 x 1 Costa Rica

Honduras 3 x 2 México