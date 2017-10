Eliminatórias 2018: Islândia e Sérvia vencem e estão na Copa

Duas seleções europeias garantiram vaga na Copa do Mundo da Rússia na rodada desta segunda-feira das Eliminatórias. Com vitórias, Islândia e Sérvia terminaram nos primeiros lugares de suas chaves e vão para o Mundial em 2018. Essa será a primeira participação islandesa, enquanto a Sérvia volta à disputa após ausência em 2014.

A Islândia tinha dado grande passo para garantir a vaga ao vencer a Turquia por 3 a 0, fora de casa, na semana passada. Dessa vez, em casa, contra o Kosovo, que marcou apenas um ponto no torneio, a vaga veio com vitória por 2 a 0, gols de Sigurdsson e Gudmundsson. Na mesma chave, a Croácia venceu a Ucrânia, fora de casa, por 2 a 0 e garantiu sua presença na repescagem europeia.

A Sérvia conseguiu o primeiro lugar do grupo D ao vencer a já eliminada Geórgia, em casa, por 1 a 0. O segundo, garantindo vaga na repescagem, ficou com a Irlanda, que mesmo jogando como visitante, fez 1 a 0 no País de Gales.

Espanha e Itália também venceram seus jogos. A Espanha fez 1 a 0, fora de casa, em Israel, chegando a 28 pontos, enquanto a Itália, fora de casa, venceu a Albânia também por 1 a 0 e vai disputar a repescagem.

GRUPO D

Pos. Seleção Pontos Saldo de gols Gols pró 1° Sérvia 21 10+ 20 2° Irlanda 19 6+ 12

GRUPO G

Pos. Seleção Pontos Saldo de gols Gols pró 1° Espanha 28 33+ 36 2° Itália 23 13+ 21

GRUPO I