Eliminatórias: Dinamarca goleia Irlanda e vai à Copa

A última seleção europeia classificada para a Copa do Mundo de 2018 foi a Dinamarca, que venceu a Irlanda por 5 a 1 em Dublin pela repescagem das Eliminatórias europeias. No jogo de ida, em casa, os dinamarqueses apenas empataram por 0 a 0.

A Irlanda começou melhor e chegou ao gol com seis minutos do primeiro tempo. Após uma bola lançada na área, Duffy subiu mais alto que o goleiro Schmeichel e mandou de cabeça para o gol. Aos 29 minutos, começou a reação dinamarquesa: Sisto fez grande jogada pela esquerda, invadiu a área colocando a bola no meio das pernas do marcador e cruzou para Christensen, que bateu para o gol e marcou o empate. Três minutos depois Eriksen acertou um grande chute na entrada da área, após contra-ataque, e virou o jogo para o time visitante.

Aos 18 do segundo tempo, a Dinamarca envolveu a Irlanda em ótima troca de passes e Eriksen acertou outro chute de fora da área, no canto direito do goleiro Randolph, que não alcançou. Aos 29, a defesa irlandesa falhou na tentativa de afastar a bola e permitiu que Eriksen marcasse seu terceiro gol no jogo. Aos 43 o árbitro marcou pênalti para o time dinamarquês. Bendtner cobrou e fechou a goleada.

Essa será a quinta Copa da Dinamarca, que tem como melhor resultado as quartas de final de 1998. Ausente em 2014, o time volta ao Mundial após oito anos.