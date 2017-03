Eliminatórias: Bolívia recorre por pontos perdidos

A Bolívia recorreu à Corte Arbitral do Esporte (CAS) após perder quatro pontos nas eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo de 2018 por ter escalado o jogador Nelson Cabrera de forma irregular.

Cabrera nasceu no Paraguai e, pelas regras da Fifa, não poderia jogar pela Bolívia até que completasse pelo menos cinco anos morando no país. Como foi escalado com apenas três anos vivendo no país, o jogador de 33 anos fez com que os bolivianos perdessem quatro pontos nas Eliminatórias.

A Bolívia venceu o Peru por 2 x 0 em casa e então empatou em 0 x 0 com o Chile fora de casa na primeira semana de setembro, ambas com Cabrera em campo. Por isso, o comitê disciplinar da Fifa concedeu vitórias por 3 x 0 para os dois oponentes nessas duas partidas.

A Bolívia já havia entrado com um recurso, negado pela Fifa. Na ocasião, o fato prejudicou a Argentina, que saiu da zona de classificação para a Copa do Mundo de 2018. Agora, os bolivianos buscam uma nova saída.

Os resultados afetaram significativamente a tabela das eliminatórias sul-americanas, em que os quatro melhores colocados entre as 10 seleções se classificam diretamente para a Copa do Mundo e o quinto segue para uma repescagem intercontinental. Os dois pontos recebidos pelo Chile colocaram o país acima da Argentina por um ponto, em quatro lugar.

O Brasil lidera, com 27 pontos, enquanto Uruguai tem 23, Equador e Chile têm 20 e Argentina fica em quinto lugar, com 19 pontos. A Colômbia vem logo atrás, com 18 pontos.

(com Reuters)