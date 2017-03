Elencos de Barcelona e Real valem mais que o de toda Libertadores

A Copa Libertadores da América é o maior torneio da América do Sul e dá ao vencedor a possibilidade de disputar o Mundial de Clubes no fim do ano, junto com os campeões de outros continentes, inclusive a Europa. Em termos financeiros, porém, a comparação com a Liga dos Campeões chega a ser injusta.

De acordo com levantamento do site Transfermarkt, os jogadores que compõem os 32 times da competição sul-americana estão avaliados em 970,98 milhões de euros (3,1 milhões de reais pela cotação atual). Na Liga dos Campeões, a soma dos elencos atinge a marca de 8,25 bilhões de euros (27 milhões de reais), cerca de 8,5 vezes a mais que os elencos da Libertadores. Somados, Barcelona e Real Madrid, times mais poderosos do torneio, superam e muito toda a Copa Libertadores.

O Real Madrid está avaliado em 766,8 milhões de euros (2,5 milhões de reais), seguido pelo Barcelona, avaliado em 753,5 milhões de euros (7,4 milhões de reais) – somam 1,55 bilhão de euros juntos. Segundo o Transfermarkt, as ligas de outros continentes perdem para a Libertadores: a Liga dos Campeões da Ásia, agora impulsionada pelas equipes chinesas, tem seus times avaliados em 506,33 milhões de euros, enquanto a Liga dos Campeões da Concacaf está avaliada em 272,13 milhões de euros.

O site é de origem alemã e pode ter uma visão mais europeia do esporte. Miguel Borja, atacante do Palmeiras, por exemplo, eleito o melhor da América do Sul em 2016, vale, segundo o site, 1,75 milhão de euros.