Efeito ‘goleiro Bruno’: Boa Esporte perde mais dois patrocínios

A pressão não para de crescer e o Boa Esporte, que vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro, perdeu mais dois patrocinadores, depois de anunciar a contratação do goleiro Bruno: a Cardiocenter Varginha e a Magsul Ressonância Magnética, empresas que prestam serviços de avaliações médicas dos atletas do Boa Esporte, anunciaram o fim dos vínculos com o clube mineiro.

Diante da repercussão negativa, o clube já havia perdido um de seus patrocinadores, a empresa de suplementos nutricionais Nutrends. O Grupo Góis & Silva, maior patrocinador do time, pode ser o próximo a rescindir contrato. A empresa exigiu que o clube de Varginha desista da negociação para que o contrato não seja rompido.