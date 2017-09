Edmundo discute ao vivo com colegas sobre gesto de Gabriel

O ex-jogador e hoje comentarista Edmundo discordou de seus colegas de Fox Sports durante um acalorado debate sobre o gesto obsceno do volante Gabriel, do Corinthians, em provocação à torcida do São Paulo, no clássico do último domingo. Durante o programa Expediente Futebol desta segunda-feira, Edmundo bateu boca com os comentaristas Eugênio Leal e Paulo Vinícius Coelho e criticou o fato de que “só jogador de futebol tem de ser exemplo.

“Posso falar uma coisa? Eu já fiz igual o Gabriel e não estou aqui defendendo ele, não, mas tem que fazer um estatuto do atleta, também. Esse negócio de bullying, de xingar… A torcida não tem só razão, não, gente. Acho que ele está errado, há um exagero da parte dele, mas quero falar de educação: se cobra muito de jogador de futebol e não se dá nada a jogador de futebol. Se cobra dele um exemplo que a gente não tem do país”, afirmou Edmundo.

Paulo Vinícius Coelho criticou o jogador pela “atitude adolescente” e Eugênio Leal foi mais duro. “Me desculpe, o jogador de futebol tem de ter consciência do que ele representa para a sociedade e dão, sim, a ele. Jogador de futebol tem um salário muito superior ao da média da média da sociedade brasileira.” Neste momento, Edmundo explodiu. “Ai, meu Deus, vocês estão falando uma besteira tão grande.”

“Tem artista, jornalista, todo mundo faz coisa errada, só que só quem tem que dar exemplo é jogador de futebol? Está errado. E apresentador ganha fortuna, artista ganha fortuna, cantor ganha fortuna”, afirmou Edmundo. O apresentador João Guilherme e o comentarista Leandro Quesada, então, tentaram descontrair. “Apresentador e comentarista ganham fortuna? Só você né?!”

O debate seguiu em tom bastante civilizado, mas Eugênio Leal manteve seu ponto de vista. “O pedido de desculpas do Gabriel é válido, acabou, morreu aí. Só acho que a gente tem que pontuar o seguinte: não está certo. O problema é que tem muita gente que acha que é isso, mesmo. Um monte de gente diz ‘Ah, tem que ser assim mesmo, futebol raiz, futebol tá ficado chato, não sei o quê’ Não, gente. Não está legal, não é certo e acho que ele mesmo entendeu isso.”

Edmundo, que já discutiu de forma áspera com colegas em outras oportunidades, permaneceu calado enquanto os outros comentaristas falavam sobre o caso de Gabriel. Quesada seguiu defendendo o discurso de Edmundo, dizendo que se fosse ofendido na rua também rebateria. Eugênio Leal, então, retrucou: “Ô Quesada, vem cá, na boa… jogador de futebol, jogando um clássico, no campo adversário, sabe que a torcida vai vaiar, é natural… O que o Gabriel fez ali não foi responder nenhum xingamento, foi provocar a torcida adversária na hora que o time dele fez o gol. Fez um ato infantil, acabou, ponto, ele mesmo admitiu que errou, acabou, não tem que ficar inventando justificativa.”