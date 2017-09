Edmundo critica Rueda e volta a discordar de PVC

Nesta sexta-feira, em entrevista coletiva, o técnico colombiano do Flamengo, Reinaldo Rueda, criticou a forma com a imprensa tratou a derrota de seu clube para o Cruzeiro na decisão da Copa do Brasil. Para Rueda, não houve análise do jogo por parte dos jornalistas brasileiros, que focaram a perda do título em Diego, que errou um pênalti, e em Alex Muralha, que não defendeu nenhum. Por isso, se mostrou preocupado com o futuro do futebol do país. Contrariado, o ex-jogador e comentarista dos canais Fox Sports, Edmundo, rebateu.

“Ele tem razão, mas a culpa é dele, porque o time dele não jogou nada, não existiu. Aí o resumo de tudo foi que o goleiro do time dele caiu só para um lado e o camisa 10 perdeu o pênalti decisivo”, afirmou Edmundo, que ainda completou. “Falar do futuro do futebol brasileiro? A preocupação dele tem que ser com a Colômbia, que nunca ganhou nada. Nós aqui somos pentacampeões.”

Edmundo também discordou de seu colega de bancada, Paulo Vinícius Coelho, com quem já teve um entreveiro ao vivo, em maio, após o jornalista checar uma informação dada pelo ex-jogador, que ficou contrariado. Dessa vez, PVC defendia que no Brasil não se discute tanto o jogo quando em outros países. Edmundo o interrompeu perguntando: “Mas teve jogo?”. Após o jornalista responder afirmativamente, o ex-jogador completou: “Eu achei que não”.

Edmundo não participou da transmissão da final no canal e perguntou ao jornalista as chances de gols de cada equipe. Mesmo após ouvir que o Flamengo teve nove contra apenas uma do Cruzeiro, Edmundo insistiu em sua análise. “O jogo foi ruim e foi decidido em duas situações que a gente abordou. Acho que falta a ele [Rueda] assumir que precisa fazer os jogadores dele render mais”.