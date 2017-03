Dudu participa de dois terços dos gols do Palmeiras em 2017

Eleito o melhor jogador na estreia do Palmeiras na Copa Libertadores da América, contra o Atlético Tucumán, na quarta-feira, Dudu é também o jogador mais decisivo do clube na temporada. Nas oito partidas da temporada, o capitão participou de dez dos 15 gols dos clube.

Em 2017, Dudu soma seis assistências, um gol, um pênalti sofrido e duas participações indiretas. Uma dessas participações, inclusive, deu o primeiro ponto do Palmeiras na Libertadores, quando bateu falta na área, Thiago Santos cabeceou para o meio e Keno chegou para marcar.

“São números legais e isso significa que o trabalho está sendo bem feito, mas nada disso seria possível sem a ajuda dos meus companheiros. Estou feliz pelo momento, mas sei que posso evoluir mais e trabalho duro para melhorar a cada dia”, afirmou Dudu.

Atrás do meia-atacante na participação de gols este ano está Willian, com duas assistências e dois gols, ou seja, participação em quatro dos 15 gols marcados pelo clube. Os números do camisa 7 são impulsionados também por sua frequência em campo, já que o craque atuou nos oitos jogos do Palmeiras durante os 90 minutos.

Dudu no Palmeiras em 2017

Dudu participou de dez dos 15 gols marcados pelo clube em oito jogos oficiais

1 gol

6 assistências

1 pênalti sofrido

*2 participações indiretas

* Tocou a bola para Wilian, que passou para o Raphael Veiga marcar o segundo gol do time contra o Linense, pelo Campeonato Paulista e bateu a falta que originou o gol de Keno contra o Atletico Tucumán, pela Copa Libertadores.

(com Gazeta Press)