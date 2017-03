Dudu concorda com Ceni e revela brincadeira de Robinho por gol

O atacante Dudu ganhou parabéns do amigo Robinho após o clássico diante do São Paulo, disputado na tarde de sábado. Ao comentar o lance, o palmeirense disse concordar com o técnico Rogério Ceni, que elegeu seu gol como o mais bonito, entre os recentes, por cobertura no clássico

Na edição de 2015 do Campeonato Paulista, o meia Robinho, então no Palmeiras, marcou um gol por cobertura no próprio Rogério Ceni. No Campeonato Brasileiro, ele repetiu a dose, no Estádio do Morumbi.

“Acho que os dois gols foram da mesma distância, mas o meu pela lateral”, pensou Dudu, lembrado sobre o tento anotado por Robinho no Paulista. “O Rogério Ceni escolheu o meu, então vou apoiá-lo nessa escolha”, completou o atacante palmeirense.

Orgulhoso pelo golaço por cobertura marcado em Denis, com Rogério Ceni como treinador, Dudu viu o lance de sábado repetidas em vídeo. Pelo telefone, ele trocou mensagens com o amigo Robinho, hoje no Cruzeiro e seu companheiro no título da Copa do Brasil 2015.

“Eu e o Robinho viramos muito amigos aqui. Ele frequentava minha casa e eu, a dele. Conversamos por Whatsapp e ele brincou que eu aprendi certinho”, sorriu Dudu. “Espero que ele continue evoluindo e seja feliz no Cruzeiro”, completou, sobre o amigo.

Dudu volta a campo nesta quarta, às 21h45, contra o Jorge Wilstermann, pela Copa Libertadores, no Allianz Parque, onde conseguiu marcar o histórico gol, abrindo o placar da vitória diante do São Paulo por 3 x 0.

(com Gazeta Press)