Duas seleções podem garantir vaga na Copa nesta sexta

Mais duas seleções podem garantir vaga para a Copa do Mundo de 2018 nesta sexta-feira: Espanha e Sérvia estão em situação confortável na penúltima rodada pelas Eliminatórias europeias e já podem carimbar o passaporte rumo a Rússia de forma antecipada.

A Espanha recebe a Albânia em um ambiente conturbado, por causa dos conflitos sobre o referendo de independência da Catalunha, que atinge alguns de seus principais jogadores, como o zagueiro Gerard Piqué.

Se confirmar seu favoritismo nesta tarde, o time espanhol só perderá sua vaga direta no Grupo G caso a Itália vença seus próximos dois jogos (contra Macedônia e Albânia) e tire a diferença do saldo de gols, que é de 29 a 12 neste momento. O segundo colocado da chave disputará a repescagem.

A situação da Sérvia no Grupo D é ainda mais tranquila: com quatro pontos de frente para o segundo colocado, o País de Gales, basta vencer a Áustria fora de casa. Com isso, o time voltará a disputar uma Copa do Mundo, o que não ocorre desde 2010. Até o momento, dez seleções já garantiram vaga na Copa; confira quais.