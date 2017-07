Dois dias após a saída de Rogério Ceni do cargo de treinador, o São Paulo contratou, nesta quarta-feira, o substituto para a posição: Dorival Júnior, que ficou pouco mais de um mês desempregado após ser demitido pelo Santos, vai assumir o clube. O presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, confirmou em seu perfil no Twitter.

Dorival Júnior é o novo técnico do São Paulo. Desejo a ele boas-vindas e sucesso — Leco (@LecoPresidente) July 5, 2017

Dorival está em Santa Catarina e deve começar a trabalhar na próxima semana, por causa de um problema familiar. Para o clássico contra o Santos, no próximo domingo, Pintado assumirá a equipe com o auxílio do técnico do time sub-20 André Jardine.

Dorival Júnior, de 55 anos, treinou o Santos em duas oportunidades (2010 e 2015-2017) e o Palmeiras (2014), quando a equipe quase foi rebaixada pela terceira vez, salvando-se na última rodada do Brasileiro.

O técnico deixou o Santos após a derrota para o Corinthians por 2 a 0, em Itaquera. Na época, o Santos rendia pouco e não disputou a final do Campeonato Paulista pela primeira vez após oito vezes consecutivas. Apesar disso, Dorival deixou a equipe classificada para as oitavas de final da Copa Libertadores de maneira invicta, além das quartas da Copa do Brasil.

O treinador, natural de Araraquara, também teve passagens por Cruzeiro, Flamengo, Internacional, Fluminense, Vasco, Atlético-MG e Sport.

(Com Gazeta Press)