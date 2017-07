Dorival é plano A e aguarda contato do São Paulo nesta terça

Dorival Júnior é o principal candidato a suceder Rogério Ceni no comando do São Paulo. Horas depois da demissão do ídolo nesta segunda-feira, a diretoria tricolor se reuniu para analisar possíveis substitutos e apontou o ex-treinador do Santos como a melhor opção.

Desde que saiu do Santos, em 4 de junho, Dorival já foi sondado por algumas equipes do exterior, mas preferiu esperar alguma oportunidade em um grande clube. E ela está próxima de chegar: o São Paulo fará um contato com o treinador ainda nesta terça-feira.

Na noite desta segunda, Dorival e seu empresário Edson Khodor afirmaram que não receberam nenhuma proposta oficial do São Paulo, mas o treinador mostrou-se inclinado a aceitar uma possível oferta.

O próximo jogo do São Paulo é justamente o clássico contra o Santos, no próximo domingo, às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. A tendência é que, mesmo que Dorival aceite a oferta e conclua rapidamente as negociações, o time deva ter o auxiliar Pintado como treinador interino nesta partida.