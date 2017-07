Dirigente diz ter ‘200% de certeza’ de que Neymar fica no Barça

Uma possível transferência de Neymar ao Paris Saint-Germain é o principal assunto na Catalunha. Nesta terça-feira, o vice-presidente-esportivo do Barcelona, Jordi Mestre, reforçou o que outros dirigentes do clube já haviam dito e afirmou que tem “200% de certeza” de que o atacante brasileiro não deixará o clube nesta janela de transferência. Nesta manhã, o canal Esporte Interativo noticiou que Neymar já aceitou a proposta do PSG.

“Neymar não sairá do Barcelona neste verão. Essa manhã li que o PSG negava redondamente esta notícia. Não há motivo para que as relações entre os clubes mudem”, afirmou Mestre, durante a apresentação do novo diretor de futebol do clube catalão, Jordi Segura.

Na segunda-feira, o porta-voz do clube, Josep Vives, deu declarações semelhantes, garantindo que “não passa pelo imaginário do clube” uma transferência de Neymar. No mesmo dia, o secretário técnico do Barcelona, Robert Fernández, descartou a negociação. “Não tem nenhum clube que pague a cláusula.” No início da semana, diversos jornais espanhóis, como o AS, noticiaram que Neymar reatou negociações com o Paris Saint-Germain.

Na manhã desta terça-feira, a emissora brasileira Esporte Interativo informou que Neymar já aceitou a proposta do Paris Saint-Germain, que recentemente contratou seu amigo Daniel Alves. O clube francês estaria disposto a pagar a multa de 222 milhões de euros (809 milhões de reais), que o tornaria, com sobras, o jogador mais caro da história. Ainda segundo o Esporte Interativo, a negociação deve ser concretizada em duas semanas.

(com agência EFE)