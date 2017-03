Dirigente diz que Campeonato Argentino deve voltar esta semana

O secretário-geral dos Futebolistas Argentinos Associados, Sergio Marchi, disse nesta terça-feira que o campeonato nacional, enfim, deve começar nesta quinta. O dirigente revelou, após se reunir com jogadores, que os atletas entraram em um acordo sobre salários, o que deve ser formalizado ainda nesta quarta, no Ministério do Trabalho argentino. “Esperamos que tudo seja resolvido. É o último passo, tudo está se encaminhando para essa direção”, disse Marchi. Os jogadores estão com salários atrasados e negociam direitos de transmissão de televisão.

Para que o Campeonato Argentino retorne, é preciso que haja fundos que garantam o pagamento dos salários atrasados dos jogadores – além de janeiro e fevereiro, vencimentos do ano passado não foram pagos.

A AFA (Associação de Futebol Argentino) também promete repassar aos jogadores parte dos direitos de transmissão que receberá pela venda do Campeonato Argentino. Outra parte do dinheiro que chegará aos jogadores virá da rescisão de contrato do governo argentino com a AFA, com o término do programa Futebol para Todos, em que o governo pagava pelos direitos do torneio e o transmitia na TV estatal.

Muitos dos clubes argentinos vão estrear na Libertadores esta semana sem ao menos terem realizado uma partida oficial. O San Lorenzo, que enfrenta o Flamengo nesta quarta, por exemplo, viajou ao Rio de Janeiro após disputar apenas quatro amistosos neste início de ano.

A última rodada do Campeonato Argentino aconteceu no dia 16 de dezembro, na 14ª rodada – e terá ainda outras 16.

(com Gazeta Press)