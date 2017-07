Diego Souza diz que fica no Sport e detona Edmundo e diretoria

O atacante Diego Souza, do Sport e da seleção brasileira, rompeu o silêncio e encerrou nesta quarta-feira as especulações sobre uma possível transferência para o Palmeiras. O jogador chegou a se emocionar em alguns momentos, negou ser “mercenário” e fez duras críticas à diretoria do clube pelo forma como conduziu a situação e ao ex-jogador e atual comentarista Edmundo, a quem chamou de “mau-caráter.”

Diego Souza alegou ter faltado a treinos na semana passada para resolver problemas particulares no Rio de Janeiro e disse ter sido apenas uma coincidência o fato de sua ausência ter ocorrido antes de ele completar sete partidas no Brasileirão. Caso tivesse atuado diante do Coritiba, ele não poderia mais ser negociado com o Palmeiras.

O atacante criticou a diretoria do Sport pela forma como tratou o caso. “Eu nunca precisei mentir em relação a nada. Sempre tive meu caráter, fui muito profissional, raramente estive machucado, fui exemplo para essa juventude e carreguei essa bandeira do Sport comigo, tanto dentro quanto fora de campo. Passei por momentos de dificuldade, que me deixaram muito triste. Nunca estive tão triste desde que cheguei no Sport”, iniciou, já com a voz embargada.

“A partir do momento que falei a minha situação, e continuaram falando de negociações, continuaram falando de renovação de contrato, de aumento de salário, que eu ia ganhar o dobro no Palmeiras… Não me respeitaram no momento que precisei. Me senti desprotegido e isso me fez ficar muito chateado com essa situação.”

O atacante se irritou por ter sido chamado de mercenário por parte da torcida. “Quando deixei o Fluminense para retornar ao Sport, abri mão de uns 100.000 reais por mês. (…) Se eu fosse mercenário, eu teria aceitado uma proposta da China que resolveria minha vida. Nessa altura da minha carreira, eu nunca busquei isso.” Ele revelou ter uma cláusula de saída de 1,6 milhão de euros (5,8 milhões de reais) em contrato e negou que tenha discutido valores com Sport ou Palmeiras.

Apesar do descontentamento, o jogador disse que permanecerá no Sport e estará em campo na quinta-feira, diante da Chapecoense. “Vou continuar trabalhando. Espero que isso não tire o foco do que a equipe vem fazendo esses dias. Temos um jogo importante amanhã.”

Edmundo – Diego Souza fez duras críticas à imprensa, especialmente a Edmundo. Hoje comentarista do Fox Sports, o ex-jogador afirmou na emissora que encontrou com Diego Souza e seu empresário na praia e que o jogador do Sport teria dito que deixaria o clube. Diego Souza deu sua versão.

“Ele me encontrou mesmo na praia, porque eu moro no Rio, perto da praia. E por mais que eu estivesse com problemas particulares, eu fui à praia dar uma volta para arejar a cabeça (….) Encontrei com o Edmundo, sim, normal, frequentamos o mesmo lugar. Só que é mau caratismo do Edmundo se aproveitar de uma situação como essa, um ex-atleta de futebol com uma carreira bonita, que está agora do outro lado. Ele riu e me perguntou: está aqui no Rio para resolver sua situação? Eu disse: ‘Quem dera, estou aqui resolvendo problemas particulares’. ”

(da redação)