Diego Costa assina com o Atlético e celebra ‘volta para casa’

O Atlético de Madri oficializou nesta terça-feira a contratação do atacante Diego Costa. O acordo para o retorno do brasileiro naturalizado espanhol já fora fechado na semana passada, mas somente agora o jogador realizou exames médicos no clube e firmou o vínculo. “Estou muito contente por voltar para minha casa. Sempre disse que o Atlético é a minha casa, então estou muito feliz”, declarou ao site do clube.

O Atlético não revelou a duração do vínculo, mas o jornal Marca garante que Diego Costa assinou contrato até o fim da temporada e que o documento será automaticamente renovado até junho de 2021. Isso para que o time espanhol não extrapole o limite de gastos previstos para 2017/2018.

Diego Costa só poderá reestrear pelo Atlético em janeiro. Por ter sido punido pela Fifa por irregularidades na contratação de jogadores menores de idade, o clube só poderá inscrevê-lo a partir do primeiro dia do ano que vem, na abertura da nova janela de transferências. No restante de 2017 para recuperar a melhor forma física, já que não atua desde o fim da temporada passada, quando defendia o Chelsea.

(com Estadão Conteúdo)