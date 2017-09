Diego Costa acerta retorno ao Atlético de Madri

Atlético de Madrid e Chelsea oficializaram nesta quinta-feira o fim da ‘novela’ Diego Costa: o atacante brasileiro naturalizado espanhol retornará ao clube da capital espanhola. O jogador de 28 anos estava “exilado” em Lagarto (SE), sua cidade natal, após se negar a treinar separado do restante do grupo do Chelsea. No início da temporada, o técnico Antonio Conte o avisou, via SMS, que não contava mais com Diego Costa na equipe.

Após jornais espanhóis noticiarem o retorno de Diego a Madri, os clubes oficializaram um “princípio de acordo”, por meio de comunicados. O jogador deve chegar à Espanha nas próximas horas para a realização de exames médicos e anúncio oficial da contratação no novo estádio, Wanda Metropolitano. Diego Costa defendeu o Atlético entre 2007 e 2014.

Principio de acuerdo con el @ChelseaFC_Sp para el traspaso de @DiegoCosta https://t.co/evybRBQWYY — Atlético de Madrid (@Atleti) September 21, 2017

Chelsea Football Club has today agreed terms with Atletico Madrid for the transfer of Diego Costa… https://t.co/TpJBp3W2Lf pic.twitter.com/5o6OM10inP — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 21, 2017

Segundo o diário Marca, o Atlético pode pagar até 65 milhões de euros (cerca de 242 milhões de reais) pelo retorno do ídolo até junho de 2021. Apesar da grande expectativa, o torcedor do Atlético precisará esperar até o fim da janela de janeiro para ver o centroavante em campo, já que uma punição da Fifa impede o clube de contratar jogadores até o início de 2018. Desde o início, Costa disse que seu objetivo era voltar ao Atlético e que para isso toparia passar um semestre todo sem atuar.

A situação de Diego Costa no Chelsea era insustentável e sua saída iminente. No início de junho, ele recebeu do técnico Conte a seguinte mensagem de texto: “Olá, Diego, espero que esteja bem. Obrigado pela temporada que passamos juntos. Boa sorte no próximo ano, mas você não faz parte dos meus planos.” Na temporada passada, o brasileiro foi campeão inglês e marcou 20 gols em 35 partidas.