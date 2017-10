Dica de Neymar? Cavani curte música sertaneja no Uruguai

Edinson Cavani parece mesmo ter deixado os conflitos com Neymar para trás. Nesta quarta-feira, o atacante do Paris Saint-Germain publicou dois vídeos em seu Instagram Stories direto da concentração do Uruguai e mostrou ser um apreciador da música brasileira.

Nas postagens, Cavani ouve as canções sertanejas Até Você Voltar, da dupla Henrique e Juliano, e De Quem é a Culpa?, da cantora Marília Mendonça, enquanto toma mate ao lado de Christian Rodríguez, ex-jogador do Grêmio. A cantora goiana aproveitou para compartilhar o vídeo em seu Twitter, agradecendo ao uruguaio pelo carinho.

cavani ouvindo henrique e juliano HAHAHAHAHAHA pic.twitter.com/RL2nIQrhwD — maria (@zlatwn) October 4, 2017

No ano passado, o gosto de Cavani pela música brasileira já havia sido revelado pelo PSG, que disponibilizou a ‘playlist’ de seus atletas no Spotify. Entre as músicas favoritas do uruguaio estava o clássico Cheia de Manias, do Raça Negra.

Cavani ouve Raça Negra, não é atoa que o cara é um mito pic.twitter.com/Q9Fw48Y9xf — henrique (@hnriqebernardes) March 8, 2017

Cavani jamais atuou no Brasil, mas convive há anos com vários atletas do país. Atualmente, tem como parceiros de PSG Neymar, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Lucas Moura e Thiago Mota.

Cavani e a seleção do Uruguai se preparam para enfrentar a Venezuela nesta quinta-feira, fora de casa. A partida será no estádio Pueblo Nuevo, em San Cristóbal, às 18h (de Brasília).