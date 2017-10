‘Diário de Anne Frank’ será lido em jogos na Itália

A Federação Italiana de Futebol anunciou nesta terça-feira que um trecho do Diário de Anne Frank vai ser lido antes das partidas pelas competições nacionais nesta semana em repúdio aos atos de antissemitismo de torcedores da Lazio, que afixaram em um setor do Estádio Olímpico imagens de Anne Frank, autora do diário e vítima do Holocausto, com uma camisa da Roma, time rival.

“Vejo o mundo ser lentamente transformado em uma região selvagem, eu ouço o trovão que, um dia, nos destruirá também, sinto o sofrimento de milhões. E, no entanto, quando olho para o céu, eu, de alguma forma, sinto que tudo mudará para melhor, que essa crueldade também deve terminar, que a paz e a tranquilidade retornarão mais uma vez”, diz o trecho do diário que vai ser lido.

As imagens de Anne Frank foram afixadas após o jogo entre Lazio e Cagliari na Curva Nord, setor do Estádio Olímpico que estava interditado nessa partida por causa de manifestações racistas da torcida – o time ainda tem um jogo da pena para cumprir.

Diante da repercussão do ato, o presidente do clube, Claudio Lotito, visitou uma sinagoga nesta terça-feira e prometeu que vai promover uma nova campanha de educação ao antissemitismo. O clube organizará uma viagem anual para o campo de concentração de Auschwitz com cerca de 200 jovens torcedores para “educá-los para não esquecerem”.