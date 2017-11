Destaques da Inglaterra são cortados e não enfrentam o Brasil

O aguardado amistoso entre Brasil e Inglaterra, que acontece na próxima terça-feira (14), em Wembley, terá dois desfalques importantes do lado europeu: Dele Alli e Harry Kane, destaques do Tottenham na temporada, foram cortados por problemas físicos, assim como o meio-campista Harry Winks, também do clube londrino. O trio também perderá o jogo da próxima sexta-feira, contra a Alemanha, em outro teste importante visando a Copa do Mundo da Rússia.

O desfalque mais sentido será Kane. O atacante é o grande destaque do Tottenham e se tornou desfalque depois de ser submetido a exames que mostraram um problema em seu joelho. A federação inglesa, no entanto, não determinou a gravidade da lesão.

Winks, por sua vez, sofreu uma torção no tornozelo, enquanto Dele Alli está fora graças a uma lesão muscular na coxa sofrida ainda na semana passada.

Com as duas mais recentes baixas, Southgate anunciou um novo convocado para compor o elenco inglês. Será o meio-campista Jake Livermore, um dos destaques do West Bromwich, que voltou a ser chamado para a seleção em 2017 depois de cinco anos de ausência.

A seleção brasileira treina em Paris e, na sexta-feira, enfrentará o Japão, às 10h (de Brasília), no estádio Pierre Mauroy, em Lille.