Destaque da partida, goleiro Lampe ganha presente de Neymar

Destaque do empate sem gols entre Bolívia e Brasil, em La Paz, nesta quinta-feira pelas Eliminatórias Sul-americanas, o goleiro boliviano Carlos Lampe, de 30 anos, ganhou um presente de Neymar após a brilhante atuação na partida. Na zona mista, ele apareceu usando a camisa do atacante do PSG.

“Ele e os brasileiros são muito humildes”, disse o goleiro, que defendeu 19 finalizações e 12 chances claras de gol, parando os atacantes Neymar e Gabriel Jesus nas chances que tiveram. Na saída do gramado, também recebeu um abraço do técnico brasileiro Tite. “Dei os parabéns a ele pela grande atuação”, afirmou.

O nome do jogo: Lampe deixa o gramado com a camisa de Neymar. Goleiro da Bolívia ganhou um abraço de Tite #trbrasil pic.twitter.com/AffAnEROOI — Edgard Maciel de Sá (@edmacieldesa) October 5, 2017

“Estou contente por estar confirmando o bom momento em que estou passando. Agora quero melhorar e deixar o Chile para jogar em um lugar mais competitivo ainda”, afirmou o goleiro do Huachipato, ao canal Tigo Sports. “Não jogamos bem, mas um mérito é que não perdemos para uma das melhores seleções do mundo”, completou.