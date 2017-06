Delegado errou ao informar que corintiano havia morrido em briga

Antes da partida realizada entre Coritiba e Corinthians neste domingo, na capital paranaense, o corintiano Dionathan José Gomes Souza da Silva, 29 anos, foi violentamente espancado por cerca de dez torcedores do Coritiba na frente do estádio Major Couto Pereira. Ele chegou inconsciente no hospital, foi reanimado e está em “estado gravíssimo”, segundo o delegado Clovis Galvão, da Delegacia Móvel de Atendimento a Futebol e Eventos (Demafe). Inicialmente, o delegado havia afirmado a VEJA que o torcedor tinha falecido. Depois, corrigiu a informação.

Um vídeo que circula na internet mostra Dionathan sendo agredido por chutes e pauladas. Um dos agressores, vestido com o uniforme da organizada Império Alviverde, aparece dando pisões na cabeça do corintiano. O delegado informou que este homem foi identificado, retirado da arquibancada no meio do jogo e preso sob acusação de flagrante tentativa de homicídio.

A confusão teria começado porque integrantes da organizada do Corinthians tentaram, supostamente, invadir a sede da Império Alviverde. Na confusão, outros quatro indivíduos ficaram feridos. Mas não correm risco de morrer.