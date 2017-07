Debandada: Carlos Alberto também deixa o Atlético-PR

A semana começou extremamente conturbada no Atlético Paranaense. Depois da demissão do técnico Eduardo Baptista e do desligamento do gestor Paulo Autuori, o experiente meia Carlos Alberto também deixou o clube nesta segunda-feira.

O presidente do conselho deliberativo do Atlético, Mário Celso Petraglia, não entrou em detalhes sobre o ocorrido, mas em entrevista à Fox Sports garantiu que o pedido de rescisão partiu do próprio atleta, após sobranças. Na semana passada, o atacante Grafite também se desligou do clube por vontade própria. A dupla foi contratada para ser a referência do Atlético na Libertadores.

Com apenas dez partidas disputadas com a camisa rubro-negra, Carlos Alberto não conseguiu emplacar, passou boa parte do período desde sua chegada no departamento médico e, no final de semana, após mais uma rodada de resultados ruins, o atleta chegou a discutir com torcedores em uma casa noturna da capital paranaense, fato que desagradou a diretoria.

Carlos Alberto, de 32 anos, marcou apenas um gol pelo Atlético-PR, justamente o tento que classificou o time às oitavas de final da Libertadores, na vitória por 3 a 2 sobre o Universidad Católica, no Chile. O clube paranaense segue no torneio, mas perdeu o jogo de ida para o Santos por 3 a 2, em Curitiba.

(com Gazeta Press)