De Ademir x Rivellino a Dudu x Jô: grandes duelos do dérbi

Um clássico é muito mais do que uma simples partida de futebol. Nesses jogos, nascem heróis e vilões de uma torcida e quem marca gols ou ajuda a vencer um clássico, dificilmente sai da memória do torcedor. No centenário dérbi entre Palmeiras e Corinthians, alguns duelos históricos entre ídolos das duas equipes entraram para a história. PLACAR separou seis deles para aquecer o clássico desta quarta-feira, que acontece às 21h45, no Allianz Parque, pela 13ª rodada do Brasileirão.

Rivellino e Ademir da Guia

Essa talvez seja a maior rivalidade entre dois jogadores na história do clássico. Ídolos históricos das duas equipes, os meias brilhavam também nos clássicos. Para a história, pelos títulos, Ademir da Guia levou a melhor. Rivellino, por azar, defendeu a equipe no período de maior fila, e deixou o clube após derrota para o maior rival na decisão do Paulista de 1974.

31 jogos

Ademir da Guia: 13 vitórias – 2 gols

Empates: 10

Roberto Rivellino: 8 vitórias – 5 gols

24/02/1965 – Corinthians 2 x 2 Palmeiras (Torneio Rio-São Paulo) – 1 gol de Ademir da Guia

05/05/1965 – Palmeiras 1 x 0 Corinthians (Torneio Rio-São Paulo)

12/09/1965 – Palmeiras 0 x 0 Corinthians (Campeonato Paulista)

05/12/1965 – Corinthians 0 x 1 Palmeiras (Campeonato Paulista)

21/03/1966 – Palmeiras 2 x 1 Corinthians (Torneio Rio-São Paulo)

02/10/1966 – Corinthians 1 x 0 Palmeiras (Campeonato Paulista)

11/12/1966 – Palmeiras 0 x 1 Corinthians (Campeonato Paulista)

09/03/1967 – Palmerias 2 x 1 Corinthians (Roberto Gomes Pedrosa)

04/06/1967 – Palmeiras 1 x 0 Corinthians (Roberto Gomes Pedrosa)

30/07/1967 – Corinthians 2 x 1 Palmeiras (Campeonato Paulista) – 1 gol de Rivellino

19/11/1967 – Palmeiras 2 x 0 Corinthians (Campeonato Paulista)

10/03/1968 – Corinthians 2 x 1 Palmeiras (Campeonato Paulista)

16/11/1968 – Palmeiras 2 x 0 Corinthians (Roberto Gomes Pedrosa)

30/03/1969 – Corinthians 2 x 0 Palmeiras (Campeonato Paulista)

11/05/1969 – Palmeiras 2 x 0 Corinthians (Campeonato Paulista)

22/06/1969 – Corinthians 2 x 3 Palmeiras (Campeonato Paulista) – 1 gol de Rivellino

15/11/1969 – Palmeiras 1 x 0 Corinthians (Roberto Gomes Pedrosa) – 1 gol de Ademir da Guia

30/11/1969 – Corinthians 0 x 0 Palmeiras (Roberto Gomes Pedrosa)

16/08/1970 – Palmeiras 1 x 0 Corinthians (Campeonato Paulista)

25/04/1971 – Corinthians 4 x 3 Palmeiras (Campeonato Paulista)

13/06/1971 – Palmeiras 0 x 0 Corinthians (Campeonato Paulista)

15/08/1971 – Corinthians 0 x 0 Palmeiras (Campeonato Brasileiro)

27/01/1972 – Corinthians 1 x 1 Palmeiras (Amistoso) – 1 gol de Rivellino

23/04/1972 – Corinthians 1 x 1 Palmeiras (Campeonato Paulista)

30/07/1972 – Palmeiras 0 x 0 Corinthians (Campeonato Paulista)

03/03/1973 – Corinthians 2 x 1 Palmeiras (Taça Laudo Natel) – 1 gol de Rivellino

04/04/1973 – Corinthians 1 x 1 Palmeiras (Campeonato Paulista)

18/11/1973 – Corinthians 1 x 2 Palmeiras (Campeonato Brasileiro) – 1 gol de Rivellino

18/08/1974 – Corinthians 3 x 1 Palmeiras (Campeonato Paulista)

18/12/1974 – Corinthians 1 x 1 Palmeiras (Campeonato Paulista)

22/12/1974 – Palmeiras 1 x 0 Corinthians (Campeonato Paulista)

Marcelinho Carioca e Alex

Dois craques na história do Palmeiras, eram os cérebros das equipes nos anos 1990, tornando-se ídolos das equipes. Foram 15 jogos com muitos equilíbrio. Alex levou a melhor no número de vitórias, mas ficou atrás no número de gols marcados.

15 jogos

Alex: 6 vitórias – 5 gols

Empates: 4

Marcelinho Carioca: 5 vitórias – 6 gols

07/02/1998 – Palmeiras 2 x 1 Corinthians (Torneio Rio-São Paulo) – 1 gol de Alex

15/03/1998 – Corinthians 1 x 1 Palmeiras (Campeonato Paulista)

05/04/1998 – Palmeiras 1 x 1 Corinthians (Campeonato Paulista) – 1 gol de Alex

03/10/1998 – Palmeiras 3 x 1 Corinthians (Campeonato Brasileiro)

27/02/1999 – Palmeiras 1 x 0 Corinthians (Copa Libertadores)

17/03/1999 – Corinthians 2 x 1 Palmeiras (Copa Libertadores) – 1 gol de Marcelinho Carioca

05/05/1999 – Palmeiras 2 x 0 Corinthians (Copa Libertadores)

12/05/1999 – Corinthians (2) 2 x 0 (4) Palmeiras (Copa Libertadores)

13/06/1999 – Corinthians 3 x 0 Palmeiras (Campeonato Paulista) – 1 gol de Marcelinho Carioca

20/06/1999 – Palmeiras 2 x 2 Corinthians (Campeonato Paulista) – 1 gol de Marcelinho Carioca

12/09/1999 – Corinthians 1 x 4 Palmeiras (Campeonato Brasileiro) – 1 gol de Alex

07/05/2000 – Corinthians 2 x 2 Palmeiras (Campeonato Paulista) – 2 gols de Marcelinho Carioca e 1 de Alex

30/05/2000 –Corinthians 4 x 3 Palmeiras (Copa Libertadores) – 1 gol de Marcelinho Carioca e 1 de Alex

06/06/2000 –Palmeiras (5) 3 x 2 (4) Corinthians (Copa Libertadores) – 1 gol de Alex

11/02/2001 – Corinthians 2 x 1 Palmeiras (Campeonato Paulista)

Edílson e Paulo Nunes

Símbolo dos ataques de Corinthians e Palmeiras no final da década de 1990, marcavam e criavam muitos gols e ainda eram irreverentes, seja nas declarações, seja nas comemorações de gol. No penúltimo jogo entre os dois no clássico, ainda armaram confusão em um jogo que não terminou na final do Campeonato Paulista.

13 jogos

Paulo Nunes: 6 vitórias – 5 gols

Empates: 4

Edílson: 3 vitórias – 3 gols

07/02/1998 – Palmeiras 2 x 1 Corinthians (Torneio Rio-São Paulo)

15/03/1998 – Corinthians 1 x 1 Palmeiras (Campeonato Paulista)

05/04/1998 – Palmeiras 1 x 1 Corinthians (Campeonato Paulista)

16/07/1998 – Corinthians (4) 1 x 1 (3) Palmeiras (Torneio Maria Quitéria) – 1 gol de Paulo Nunes

03/10/1998 – Palmeiras 3 x 1 Corinthians (Campeonato Brasileiro) – 1 gol de Paulo Nunes

27/02/1999 – Palmeiras 1 x 0 Corinthians (Copa Libertadores)

17/03/1999 – Corinthians 2 x 1 Palmeiras (Copa Libertadores) – 1 gol de Paulo Nunes

28/03/1999 – Palmeiras 3 x 1 Corinthians (Campeonato Paulista) – 1 gol de Paulo Nunes

05/05/1999 – Palmeiras 2 x 0 Corinthians (Copa Libertadores)

12/05/1999 – Corinthians (2) 2 x 0 (4) Palmeiras (Copa Libertadores) – 1 gol de Edílson

13/06/1999 – Corinthians 3 x 0 Palmeiras (Campeonato Paulista) – 1 gol de Edílson

20/06/1999 – Palmeiras 2 x 2 Corinthians (Campeonato Paulista) – 1 gol de Edílson

12/09/1999 – Corinthians 1 x 4 Palmeiras (Campeonato Brasileiro) – 1 gol de Paulo Nunes

Dida e Marcos

Dois paredões, ídolos de Corinthians e Palmeiras e primeiro e segundo goleiros da seleção brasileira, campeã do mundo de 2002. É isso que representam Dida e Marcos, que fizeram poucos jogos contra si no clássicos. No entanto, os jogos não saem da memória dos torcedores.

5 jogos

Marcos: 2 vitórias

Empates: 2

Dida: 1 vitória

12/09/1999 – Corinthians 1 x 4 Palmeiras (Campeonato Brasileiro)

07/05/2000 – Corinthians 2 x 2 Palmeiras (Campeonato Paulista)

30/05/2000 –Corinthians 4 x 3 Palmeiras (Copa Libertadores)

06/06/2000 –Palmeiras (5) 3 x 2 (4) Corinthians (Copa Libertadores)

07/04/2002 – Palmeiras 0 x 0 Corinthians (Torneio Rio-São Paulo)

Tevez e Edmundo

Tevez e Edmundo tiveram apenas um duelo no confronto entre Corinthians e Palmeiras. Um, surgindo para o futebol, estava em alta. O outro, no fim da carreira, voltava para o clube no qual foi ídolo. Apesar de terem jogado apenas uma partida, o duelo ficou marcado pela rivalidade. Nilmar e Washington marcaram os gols do dérbi. Tevez também marcou um golaço, mas a jogada foi anulada minutos depois por uma suposta falta no início da jogada. O lance causou muita controvérsia.

1 jogo



Empates: 1

26/03/2006 – Palmeiras 1 x 1 Corinthians (Campeonato Paulista)

Jô e Dudu

No atual time de Corinthians e Palmeiras, dois jogadores se destacam pela idolatria entre os torcedores. Jô, que está em sua passagem pelo Corinthians, e Dudu, que tornou-se ídolo nas conquistas recentes do Palmeiras. Ambos se enfrentaram apenas uma vez no dérbi, mas caso permaneçam nos clubes para as próximas temporadas, podem aumentar essa rivalidade.

1 jogo

Jô: 1 vitória – 1 gol

22/02/2017 – Corinthians 1 x 0 Palmeiras – 1 gol de Jô