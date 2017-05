David Beckham volta ao cinema no filme ‘Rei Arthur’

Em seu quarto ano de aposentadoria, o astro do futebol David Beckham estreia nos cinemas em seu segundo longa-metragem na carreira como ator. Frequentemente ligado à campanhas publicitárias, o ex-jogador agora interpreta o personagem Trigger no filme Rei Arthur, que está nos cinemas desde a última quinta-feira.

Seu personagem é uma espécie de guardião da lendária espada Excalibur e ele ganhou destaque no material divulgado. Essa é a segunda vez que o ex-atleta inglês trabalha como ator em um filme de longa-metragem. Ele já havia feito um papel junto com o mesmo diretor de Rei Arhur, Guy Ritche, no filme O Agente da UNCLE. Desde que está aposentado, o ex-jogador também participou de três filmes de curta-metragem inglesas.

(com Gazeta Press)