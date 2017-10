Daniel Alves votou em Neymar como melhor do mundo; Tite não

1. Cristiano Ronaldo zoom_out_map 1/16 Cristiano Ronaldo recebe o prêmio de melhor jogador do mundo, em Londres - 23/10/ (Alexander Hassenstein - FIFA/Getty Images) Cristiano Ronaldo recebe o prêmio de melhor jogador do mundo, em Londres - 23/10/2017

Cristiano Ronaldo posa com o troféu de melhor jogador do mundo, ao lado do técnico e colega de equipe, Zinedine Zidane, que levou o troféu de melhor treinador (Michael Steele/Getty Images) LONDON, ENGLAND - OCTOBER 23: Cristiano Ronaldo of Portugal and Real Madrid CF wins The best Fifa men's player and Zinedine Zidane of France and Real Madrid CF wins The Best FIFA Men's Coach during The Best FIFA Football Awards Show on October 23, 2017 in London, England.

Neymar durante cerimônia dos Melhores do Mundo da FIFA, em Londres - 23/10/2017 (Michael Steele/Getty Images)

Neymar, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi durante a premiação dos Melhores do Mundo da Fifa, em Londres (Michael Steele/Getty Images) LONDON, ENGLAND - OCTOBER 23: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo and Neymar are named in The Fifa FifPro World XI during The Best FIFA Football Awards Show on October 23, 2017 in London, England.

Jogadores durante durante a premiação dos Melhores do Mundo da Fifa, em Londres (Bryn Lennon/Getty Images) LONDON, ENGLAND - OCTOBER 23: Gianluigi Buffon, Dani Alves, Leonardo Bonucci, Sergio Ramos, Marcelo; Luka Modric, Toni Kroos, Andres Iniesta; Lionel Messi, Cristiano Ronaldo and Neymar are named The Fifa FifPro World XI during The Best FIFA Football Awards Show on October 23, 2017 in London, England.

A apresentadora Layla Anna Lee entrevista o técnico Antonio Conte durante a premiação dos Melhores do Mundo da Fifa, em Londres (John Sibley/Reuters) Soccer Football - The Best FIFA Football Awards - London Palladium, London, Britain - October 23, 2017 Chelsea manager Antonio Conte is interviewed during the awards as wife Elisabetta Muscarello looks on

Jogadores tiram uma selfie durante cerimônia dos Melhores do Mundo da FIFA, em Londres - 23/10/2017 (Michael Steele/Getty Images)

Cristiano Ronaldo durante a premiação dos Melhores do Mundo da Fifa, em Londres (Michael Steele/Getty Images) LONDON, ENGLAND - OCTOBER 23: Cristiano Ronaldo leaves the stage after being named in The Fifa FifPro World XI during The Best FIFA Football Awards Show on October 23, 2017 in London, England.

Presidente da Fifa, Gianni Infantino durante cerimônia dos Melhores do Mundo da FIFA, em Londres - 23/10/2017 (Eddie Keogh/Reuters)

Jogadores tiram uma selfie durante cerimônia dos Melhores do Mundo da FIFA, em Londres - 23/10/2017 (John Sibley/Reuters)

O atacante francês Olivier Giroud recebe o prêmio Puskás durante cerimônia da Fifa em Londres (Alexander Hassenstein/Fifa/Getty Images)

O goleiro da seleção italiana e da Juventus Gianluigi Buffon recebe o prêmio de Melhor Goleiro do Mundo pela Fifa em Londres (Eddie Keogh/Reuters)

O treinador francês Zinedine Zidane recebe o prêmio de Melhor Treinador do Mundo durante cerimônia da Fifa em Londres (Alexander Hassenstein/Fifa/Getty Images)