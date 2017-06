Daniel Alves publica despedida da Juventus nas redes sociais

O lateral direito Daniel Alves se despediu da Juventus nesta terça-feira. Em texto publicado em suas redes sociais, o brasileiro confirmou que não seguirá no futebol italiano. Assim, ele deixa o clube após apenas um ano em Turim.

O atleta fez questão de exaltar a torcida de seu ex-clube, assim como todos os dirigentes e profissionais com os quais trabalhou na Itália. “Gostaria de agradecer a todos os torcedores, aos companheiros e aos profissionais do clube, é por causa deles que este clube chega a títulos e finais”, escreveu. Pela Juventus, o lateral foi campeão italiano e da Copa da Itália, além de ter alcançado a final da Liga dos Campeões, na qual o time acabou derrotado pelo Real Madrid, no País de Gales, por 4 a 1.

Famoso por suas declarações firmes, Daniel também pediu desculpas para qualquer um que tenha se ofendido com falas suas. “Peço perdão aos torcedores se em algum momento falei algo que os incomodou. Nunca foi a intenção, eu só tenho esse jeito espontâneo de viver”, argumentou.

De acordo com a imprensa europeia, a tendência é de que o lateral da Seleção Brasileira se mude para o futebol da Inglaterra, para defender o Manchester City. Aos 34 anos, seria sua primeira experiência no país. Além disso, Daniel Alves reencontraria o técnico Pep Guardiola, com quem fez história no Barcelona, ganhando uma série de títulos, incluindo duas Ligas dos Campeões e dois Mundiais, em quatro temporadas juntos.

