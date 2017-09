Daniel Alves promove ‘jantar de reconciliação’ no PSG

O lateral Daniel Alves, um dos personagens diretos na confusão entre Neymar e Edinson Cavani sobre quem deve cobrar as faltas e pênaltis do Paris Saint-Germain, tentou amenizar ambiente e, segundo informações do diário francês L’Equipe, promoveu nesta quarta-feira um “jantar de reconciliação” com todo o elenco do PSG.

Os atletas tiveram dois dias de folga – Neymar viajou a Londres para curtir festas com o amigo Lewis Hamilton e belas modelos – e voltaram aos treinos nesta quarta. Segundo o L’Equipe, o tratamento entre Neymar e Cavani foi cordial e, ao contrário do que havia sido divulgado, não houve nenhuma reunião entre a diretoria do clube e os atletas para solucionar o conflito. Teria, então, partido de Daniel Alves a reunião, apenas com jogadores, para lavar a roupa suja.

Cavani e Neymar se desentendam duas vezes no último jogo, a vitória por 2 a 0 sobre o Lyon. Na primeira delas, Daniel Alves participou, em uma cena que causou bastante repercussão. O uruguaio se posicionou para bater uma falta, e então Daniel Alves tomou-lhe a bola, que terminaria nas mãos de Neymar. Depois, perto do fim do jogo, houve um pênalti e Cavani rapidamente agarrou a bola. Neymar pediu para bater, mas o uruguaio não deixou, e acabou desperdiçando sua cobrança.

O claro descontentamento de Neymar, o jogador mais caro da história, causou uma enorme repercussão em todo o mundo. Segundo o próprio L’Equipe, houve uma forte discussão no vestiário e o brasileiro teve de ser contido pelos compatriotas Marquinhos e Thiago Silva. A dúvida sobre quem será o batedor deve ser totalmente esclarecida, no máximo, no próximo sábado, quando o PSG enfrenta o Montpellier pelo Campeonato Francês.