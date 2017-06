Daniel Alves deve trocar a Juventus pelo futebol inglês

O lateral-direito Daniel Alves está perto de deixar a Juventus. Representantes do jogador brasileiro se reuniram com a diretoria do time italiano para acertar os detalhes da rescisão de contrato apenas um ano após sua chegada – de acordo com o jornal italiano Gazzetta dello Sport, que terminaria em junho de 2018.

A informação vai de encontro a um fato ocorrido no último sábado. Na ocasião, o atacante Gonzalo Higuaín, companheiro de Daniel Alves na Juventus, postou um vídeo em uma rede social insinuando que o brasileiro estava de saída do time. O argentino apagou o conteúdo minutos depois.

Aos 34 anos, Alves tem como destino mais provável o Manchester City. A imprensa europeia coloca o brasileiro como um dos principais alvos de Pep Guardiola na renovação que o espanhol promove no elenco inglês.

(Com Gazeta Press)