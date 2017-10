Cuca volta a relacionar Felipe Melo para jogo do Palmeiras

A paz entre Felipe Melo e Cuca está definitivamente selada e o jogador voltará a ser relacionado pelo técnico para uma partida do Palmeiras. Nesta segunda-feira, em entrevista ao programa Baita Amigos, do Band Sports, o treinador alviverde confirmou que o volante estará em sua lista de jogadores que pretende levar ao Pacaembu, onde o time enfrentará o Bahia, às 21h (de Brasília), na próxima quinta-feira, em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Ele trabalhou num jogo-treino (contra o Desportivo Brasil, na última sexta-feira), vai estar à disposição neste jogo , provavelmente no banco. Se precisar ir para o jogo, a gente tem ele como volante ou zagueiro”, disse Cuca. “Ele está reintegrado. Dentro dessa reintegração, se mostrar o trabalho dele nos treinos e, circunstancialmente, nos jogos, ele vai ser útil para o Palmeiras até o final do campeonato e futuramente”.

Felipe Melo foi afastado no último dia 28 de julho, logo após a eliminação na Copa do Brasil para o Cruzeiro. Na ocasião, o volante ofendeu Cuca ainda no vestiário do Mineirão, fato considerado inaceitável pelo próprio técnico. O vazamento de um áudio em que chamava Cuca de “mentiroso, mau caráter e covarde” agravou a situação e fez com que ele passasse a treinar em horários alternativos.

Surpreendentemente, porém, o jogador foi reintegrado pouco mais de um mês depois. Cuca não escondeu que aceitou a volta de Felipe Melo para evitar problemas jurídicos, mas parece ter se encantado pela disposição do controverso atleta nos treinos, especialmente sendo improvisando na posição de zagueiro.

“O que eu vi nele? Posicionamento defensivo muito bom, comanda, tem controle da posição, sabe distribuir o jogo, não vai precisar fazer o vaivém. Conversei com ele, perguntei se ele já tinha pensando nisso. ‘Penso muito’, ele disse. Etão, vamos trabalhar. O que passou, passou, já faz parte do passado”, completou o técnico do Palmeiras.

Nesta segunda-feira Cuca trabalhou com todo o elenco à sua disposição e deu sinais de qual defesa irá utilizar contra o Bahia. Sem contar com Mayke e Luan, ambos suspensos, o treinador montou a linha com Jean na lateral-direita, Edu Dracena, Juninho e Egídio. Tchê Tchê atuou como volante. Já Felipe Melo, que pode estrear como zagueiro no Palmeiras em breve, não tem previsão para ser acionado.

(com Gazeta Press)